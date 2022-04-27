Тбилиси, 27 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Правительство Грузии не допустит войны на территории страны. Об этом 27 февраля заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

Он прокомментировал заявления главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который призвал Тбилиси воспользоваться моментом и попытаться силой взять контроль над Абхазией и Южной Осетией.

«Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция», — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что за жесткую конфронтацию Грузии с Россией выступает основанная бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение». В правительстве её называют «партия войны» и отказываются следовать призывам этой политсилы.