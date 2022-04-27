Москва, , 15:37 — REGNUM Представление о том, что лидерство Запада в последние 200 лет держалось на лидерстве в производстве, не совсем верно. Это был лишь симптом, верхушка айсберга, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лидерство опиралось не на тонны выплавляемой стали и количество производимых станков, и даже не на военный контроль над колониями. Главным инструментом был контроль над торговыми путями, а затем и над мировой финансовой системой.

Именно поэтому, в частности, США, у которых было немного колоний, свалили с позиции мирового лидера во второй четверти прошлого века Великобританию.

И, несмотря на то, что доля Запада в мировом производстве интенсивно снижается (ведь ВВП западных стран уже давно более чем на 50% состоит из неторгуемых товаров, то есть услуг), они продолжают сохранять господствующее положение.

Физический рост производства в Китае, Индии, Бразилии или России этой проблемы не решает. Все равно товары надо доставить к потребителю и продать, получить за них деньги и как-то на эти деньги приобрести то, что тебе нужно, а эти товары тоже ещё требуется доставить.

И на каждом из этапов Запад возьмет свою долю, а как убедительно показали недавние события, может и перекрыть транспортировку и оплату.

Поэтому ключевым моментом для того, чтобы лишить Запад доминирования является всё-таки не рост производства, а возврат контроля над торговыми путями и финансовыми транзакциями.

И в этом вопросе Россия, чей ВВП гораздо скромнее, чем у Китая и Индии, в силу географического положения и военной силы является для Запада куда большей угрозой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Washington Post опубликовала статью обозревателя Генри Олсена, главный тезис которой состоит в том, что двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом экономик Китая и Индии.

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