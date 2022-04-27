Лондон, , 15:35 — REGNUM Как считает вице-премьер Великобритании Доминик Рааб, приостановка поставок Польше и Болгарии российского природного газа якобы делает Россию «экономическим изгоем». Он высказал такое мнение 27 апреля в эфире телеканала Sky News.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб (сс) Number 10

По словам Рааба, Лондон будет «стоять плечом к плечу» со своими друзьями из Варшавы и другими союзниками.

«Это будет иметь разрушающий эффект для России, она становится не только политическим изгоем, но и экономическим изгоем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что решение российского холдинга «Газпром» о приостановке поставок газа в эту страну якобы является «шантажом».