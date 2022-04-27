Нарьян-Мар, , 15:34 — REGNUM Зимняя сезонная дорога, соединяющая Нарьян-Мар и Усинск закрыта до следующего сезона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НАО.

Зимник

«Зимник Нарьян-Мар — Усинск закрыт с сегодняшнего дня окончательно до следующей зимы», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идет строительство дороги Нарьян-Мар — Усинск, в 2022 году на это было выделено 4 млрд рублей.