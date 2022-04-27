Париж, , 15:32 — REGNUM В нескольких крупных городах Франции были зарегистрированы перебои в доступе к сети интернет, сообщает Le Figaro.

Интернет Jojotoweb.com

Издание отмечает, что перебои в доступе в интернет вызваны актами вандализма, в результате которых пострадала оптоволоконная сеть. Поврежденными оказались линии между Парижем и Лионом, Парижем и Страсбургом и Иль-де-Франс.

Сильно пострадавший оператор «Free» сообщил в Twitter о «множественных актах злонамеренных атак на оптоволоконную сеть, возникших в одночасье».

Правоохранительные органы преступили к расследованию.

Министерство экономики подтвердило, что оно было проинформировано о проблеме.