Крупные города Франции ощутили серьезные перебои с доступом в интернет
Париж, 27 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В нескольких крупных городах Франции были зарегистрированы перебои в доступе к сети интернет, сообщает Le Figaro.
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Издание отмечает, что перебои в доступе в интернет вызваны актами вандализма, в результате которых пострадала оптоволоконная сеть. Поврежденными оказались линии между Парижем и Лионом, Парижем и Страсбургом и Иль-де-Франс.
Сильно пострадавший оператор «Free» сообщил в Twitter о «множественных актах злонамеренных атак на оптоволоконную сеть, возникших в одночасье».
Правоохранительные органы преступили к расследованию.
Министерство экономики подтвердило, что оно было проинформировано о проблеме.