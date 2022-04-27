Москва, , 15:37 — REGNUM Референдумы о присоединении к России могут пройти в украинских регионах, если этого захотят люди. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 27 апреля по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Лаврова, российские власти с самого начала спецоперации на Украине объявили её целью защиты гражданских лиц, страдающих от милитаризации и нацификации своей страны, от засилия в силовых структурах откровенных нацистов.

Люди находятся под тоталитарным гнётом, в стране принимаются законы против русского языка и культуры, образования.

«И настроение людей здесь необходимо ставить на первое место, отдавать им полный приоритет. Когда мы объявляли о начале спецоперации, мы сказали, что будем исходить из того, что граждане Украины будут сами определять свою судьбу», — ответил Лавров на вопрос о возможности референдумов.

Решать украинским гражданам. Их страна долгие годы находится под внешним управлением, люди от этого устали, добавил российский министр.

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