Москва, 27 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Значимость российского рынка для компании Visa весьма невелика – около 4% в выручке в 2021 фискальном году, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«За полтора месяца после ухода из РФ убытки компании составили $60 млн, при этом сохранении затрат на сотрудников расходы увеличатся примерно до $300 млн. при пересчёте на годовые значения.

Такие потери для Visa не являются критичными, но для любого бизнеса дополнительные издержки не приветствуются.

Важнее тот факт, что у населения не возникло каких-то проблем: карты Visa не перестали функционировать на территории РФ, если выпущены российскими банками, поэтому все транзакции проводятся без сбоев.

Правда, специальные акции по картам Visa перестали действовать, что может быть неприятным.

Зато такие условия позволяют системе «Мир» упрочить своё положение на рынке, что является фундаментом для расширения присутствия за рубежом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Visa понесла убытки в размере $60 млн из-за приостановки деятельности на территории России.

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