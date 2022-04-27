Тюмень, 27 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Жители Тюменской области стали чаще брать ипотечные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

AlexanderStein Ипотека

По итогам первого квартала 2022 года года в Тюменской области было зарегистрировано 24 790 ипотечных сделок, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Причём 2,7 тыс. ипотечных договоров приходятся на льготную ипотеку. Специалисты поясняют увеличение интереса к ипотеке стремлением тюменцев сохранить свои сбережения в сложный период для экономики.