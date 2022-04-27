Тирасполь, 27 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Заявления Кишинёва, будто теракты в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) устроили местные жители, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на канале «Россия 24».

Bestalex Карта Приднестровья

«Это абсолютные инсинуации, не соответствующие действительности, которые можно опровергнуть данными объективного контроля, поскольку исполнители, в том числе, попали на камеры видеонаблюдения, и есть основания и четкие доказательства того, что они убыли на украинскую территорию», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что ложное заявление о терактах в Приднестровье также сделала молдавский президент Майя Санду. Глава приднестровского МИД задался вопросом: зачем она распространяет фейки и кому это может быть выгодно.

«Мне кажется, что молдавская сторона продолжает враждебную агрессивную политику против Приднестровья», — подчеркнул Игнатьев.

Напомним, с начала недели в Приднестровье неизвестные обстреляли из гранатомётов здание министерства госбезопасности в Тирасполе и устроили два взрыва на военном аэродроме. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк», также была стрельба возле аресенала в селе Колбасня. В республике ввели «красный» код террористической угрозы, что вызвало негативную реакцию Кишинёва.