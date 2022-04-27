Уфа, 27 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Более 300 беженцев из Донбасса прибыли в Башкирию. Об этом 27 апреля сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM В пункте временного размещения находятся мирные люди: женщины и дети

Он сообщил, что сегодня в Уфе встретили 306 переселенцев из ЛНР и ДНР, в том числе 69 детей.

«Люди попали в тяжелую ситуацию, придется строить жизнь буквально с нуля. Обязательно поддержим, в пунктах временного размещения обеспечим всем необходимым, медицинской, гуманитарной помощью», — сообщил глава города.

Он отметил, что дети продолжат учиться в школе, посещать кружки и спортивные секции, родителям будет оказана помощь в трудоустройстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Донбасс из Башкирии уже отправили всего порядка 600 тонн груза.