* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:22 — REGNUM В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметили девятую годовщину со дня смерти бывшего лидера и основателя группы муллы Омара, и объявили, что он умер от туберкулёза. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что смерть муллы Омара произошла при загадочных обстоятельствах и нет никаких подробностей о его жизни.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сказал на панихиде по основателю группы, что молодое поколение должно следовать примеру муллы Омара. Его заместитель Инамаулла Самангани призвал мир «переписать словари, и заменить слово «мужество» на «Мулла Омар». Такое заявление может исходить только от последователя муллы Омара и больше ни от кого, ибо мулла Омар в глазах каждого гражданина, способного мыслить разумно и логично, остаётся пятном на истории страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывают молодое поколение следовать примеру муллы Омара, но в глазах тех, кто находится на третьем десятке жизни, руководство движения во главе с муллой Омаром не представляется «ярким, как солнце», и им нет необходимости вспоминать историю. Но все наблюдают действия нынешнего руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое отбросит Афганистан на несколько веков назад. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делают муллу Омара образцом для подражания для молодого поколения, хотя его главным наследием являются уничтожение бамианских статуй Будды, сожжение северных виноградников, закрытие школ для девочек и удаление женщин из всех сфер общественной жизни.

Мулла Омар основал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1994 году в Кандагаре и начал войну против правительства моджахедов во главе с Бурхануддином Раббани. Под его руководством талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли захватить Кабул и установить одну из самых фундаменталистских и экстремистских политических систем в современной истории Афганистана. После захвата Кабула «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начал боевые действия с Северным Альянсом. Вторгнувшись на север, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесли тактику выжженной земли в свой военный арсенал. Статистика показывает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивали людей в нарушение всех правил ведения войны. Резня в Мазари-Шарифе и Якавланге запечатлена в коллективной памяти афганского народа.

Мулла Омар не появлялся на публике до конца своей жизни. Особенно после 2001 года его никогда не видели, он никогда не давал интервью и никогда не выступал публично. Судя по его полной загадок карьере, можно сказать, что мулла Омар отсутствовал не только на публике, но и в принятии решений. Хотя его и называли лидером, но власть была в других руках. По сообщениям СМИ, мулла Омар тяжело болел по состоянию на 2013 год, но никто не знал о его болезни, пока Служба национальной безопасности Афганистана не объявила, что он скончался в больнице в Карачи, Пакистан.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрыли его смерть и утверждали, что их лидер жив. Позже они признали, что мулла Омар скончался. Однако в течение нескольких лет от его имени отдавали приказы, отправлял сообщения по религиозным праздникам и издавали фетвы. По приказу этого невидимого лидера были убиты тысячи молодых афганцев, разрушена инфраструктура страны. «Невидимый» мулла с подозрением относился к другим группировкам, и утверждал, что они «неверные» и их взгляды не соответствуют принципам ислама.

При первом правлении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение пяти лет женщинам было отказано в праве на образование, профессиональную подготовку и трудоустройство. Заседания военно-полевых судов проводились публично, музыка, телевидение и политические партии были запрещены, никому не разрешалось выражать несогласие, а все гражданские и политические свободы считались кощунством. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока лишило народ Афганистана всех гражданских свобод. Всё это происходило на фоне того, что «Эмират Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не мог обеспечить предоставление элементарных общественных услуг. По приказу муллы Омара были уничтожены статуи Будды, один из древнейших памятников цивилизации в регионе. Вахид Мужда, в то время официальный представитель министерства иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), писал в своей книге «Афганистан и пять лет правления талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), цитируя муллу Омара: »Если он [мулла Омар] не уничтожит Будду, с него будет спрошено в Судный день».

Мулла Омар не удовлетворился уничтожением статуй Будды. Он также приказал уничтожить большинство экспонатов Национального музея. Имран Хан Масуди, бывший директор Национального музея, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по приказу муллы Омара уничтожили 2750 исторических памятников, заявив, что артефакты являются идолами.

Афганистан стал базой для международных террористов, региональных и даже глобальных фундаменталистских группировок. От Усамы бен Ладена до Аймана аз-Завахири, от Абдуллы Аззама до командиров второй и третьей дивизий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, а также у большинства нынешних лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане были убежища. Отсюда они планировали свои следующие действия, совершили атаки на башни Нью-Йорка и разжигали войну по всему миру.

После 11 сентября 2001 года мир во главе с Соединёнными Штатами вторгся в Афганистан. Они оставались в стране двадцать лет, за это время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по велению своего невидимого лидера развязали войну против всех и вся. Они взрывали мосты, дороги, школы и другие общественные объекты. Их боевики убивали младенцев в больницах и мирных жителей на улицах. В течение всего этого времени они проливали свою и чужую кровь и, наконец, договорившись с американцами и этническими лидерами, «накинули покрывало власти на страну» и провозгласили свою идеологию символом «ислама и афганизма».

Во время двадцатилетней войны — в её первое десятилетие и первую половину второго десятилетия — «лидер-невидимка» издал фетву, гарантирующую его боевикам попадание в рай. Позднее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признали, что их лидер умер. Затем движение объявило об избрании его лидером Ахтара Мохаммада Мансура. Позже новый лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в результате удара американского беспилотника на пакистанской границе, когда он возвращался в Пакистан из Ирана. Через несколько лет после смерти Ахтара Мансура Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) заявило, что он «покупал и продавал землю и дома» в Пакистане.

Через несколько месяцев после смерти Ахтара Мохаммада Мансура лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был избран Хайбатулла Ахундзада. Он также нигде не появляется, как и его предшественник. Им отдаются команды и приказы, но никто не слышит и не видит его. Он не появился перед своими последователями даже после победы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь, более восьми месяцев спустя после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, многие игнорируют его приказы, включая указ о «всеобщей амнистии». Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают, убивают и пытают бывших силовиков по всей стране. Премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) желает, чтобы никто не выполнял приказ их эмира. Именно поэтому он льёт крокодильи слёзы и заявляет, что их лидер недоволен своими подчинёнными.

Это очень яркие примеры политики муллы Омара для молодого поколения. Поколение, которое двадцать лет училось при демократических порядках и свыклось с новым миром и его реалиями. Как оно может принять лидера группы, которая сама является главным виновником убийств и насилия, которые до сих пор происходят в стране? Люди спрашивают, в чем практическая разница между поведением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористических группировок?