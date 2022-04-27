Москва, 27 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Отказ Польши от поставок российского газа изначально был прогнозируем, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Цена на газ

«Польша одна из первых заняла жёсткую позицию в отношении РФ и придерживается её.

Позиция Болгарии была мягче, но, видимо, давление США сильно повлияло на решение Болгарии в вопросах поставок российского газа», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.

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