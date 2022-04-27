Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Нынешний президент США Джо Байден согласился оплатить расходы на правовые услуги в размере $800 тыс. своего сына Хантера, в том числе по ликвидации своей спорной зарубежной деловой деятельности, об этом со ссылкой на появившееся 26 апреля электронное письмо сообщает New York Post.

Джо Байден

Сообщение от 17 января 2019 года было написано тогдашним личным помощником Хантера Байдена Кэти Додж и отправлено бухгалтеру Линде Шаперо, основателю фирмы Global DEEZ в Лисбурге, штат Вирджиния.

«Сегодня я разговаривала с Хантером по поводу его счетов», — написала Додж. — Насколько я понимаю, отец Хантер покроет эти счета в краткосрочной перспективе, когда Хантер изменит свою карьеру».

Электронное письмо Додж было отправлено Хантеру Байдену и Ричарду Раффнеру, который был личным помощником Джо Байдена, когда тот был вице-президентом, после того, как он этот покинул, а также во время его президентской кампании.

Документ также содержал табличку, в которой приводился детальный список расходов Хантера Байдена, в том числе более $130 тыс. в качестве юридических расходов, причитающихся к уплате «как можно скорее» юридической фирме Faegre Baker Daniels, а также $28 тыс. 382 некому BHR. Судя по всему, имеется в виду китайская компания Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management, в которой Хантер Байден владел 10-процентной долей через компанию Skaneateles LLC.

Электронное письмо и приложенная таблица с подробным описанием долгов ставят под сомнение неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не обсуждал с сыном дела последнего.