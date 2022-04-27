Москва, , 15:26 — REGNUM Наёмники из более чем 50 стран находятся на Украине. Об этом сообщает 27 апреля пресс-служба Следственного комитета России.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Информацию об иностранных наёмниках и их вооружении в ведомстве получили от пленных украинских силовиков. Интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, финансируется Киевом.

«На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наёмники, прибывшие из более, чем 50 стран», — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает их данные, чтобы впоследствии привлечь к уголовной ответственности.

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