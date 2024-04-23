Ярославль, 27 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Ярославле направлено в суд громкое уголовное дело пожилого водителя, который переехал на пешеходном переходе упавшую женщину-инвалида, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, это ДТП, попавшее на камеры видеонаблюдения ДТП, произошло 7 февраля в Заволжском районе города: водитель проехал по упавшей на пешеходном переходе женщине. Та переходила перекресток на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе, на светофоре горел зеленый сигнал. Внезапно она поскользнулась и упала. Женщина пыталась подняться, но это ей не удавалось. Проходившие мимо люди не остановились и не помогли ей встать на ноги и отойти с опасного места. Далее произошло то, что объяснить очень тяжело: машины тронулись, и одна из них проехала прямо по лежащей на переходе женщине. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия.

Женщина была доставлена в больницу с травмой ноги. Как выяснилось, она является инвалидом второй группы. По факту ДТП специализированным следственным отделением по расследованию ДТП с тяжкими последствиями УМВД России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело. Весь город помогал полиции в поисках белой «Лады гранты» и человека, который находился за рулем.

Сотрудниками Госавтоинспекции был установлен водитель — 76-летний пенсионер.

«В ходе расследования проведены необходимые следственные действия, в т.ч. фототехническая, трасологическая, автотехническая, судебно-медицинская, видеотехническая экспертизы. Следствием собраны исчерпывающие доказательства. В ходе следствия водитель свою вину признал и пояснил, что не увидел упавшую на пешеходном переходе женщину», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области .

Ранее в ходе административного расследования водитель был привлечен к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ за оставление в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Судом ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

В настоящее время специализированным следственным отделением по расследованию ДТП с тяжкими последствиями УМВД расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.