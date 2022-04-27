Луганск, 27 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили в Луганске о ходе расследования по разработкам Соединенными Штатами биооружия, сообщили 27 апреля в СКР.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

«Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия, их финансирования зарубежными государствами, в частности, США», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков.