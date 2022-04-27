Луганск, 27 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли населенный пункт Ирмино в Луганской Народной Республика (ЛНР) артиллерийскому обстрелу. Об этом 27 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Ирмино со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункты было выпущено 10 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможной эскалации военных действий на Украине и начала ядерной войны.