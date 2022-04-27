Владимир, , 15:18 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

27 апреля выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом – на 6 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 413 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 145 тыс. 572 пациента, в том числе 107 – за последние сутки.

За весь период скончались 3433 человека. Подтверждено два новых летальных случая.