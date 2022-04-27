Джакарта, 27 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о 617 случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 27 апреля в Индонезии выявлено 6 045 660 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1178 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5,8 млн человек.

В период с 26 на 27 апреля от COVID-19 умерли 36 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 199 жителей Индонезии.

В Индонезии насчитывается 9 142 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан США просят быть осторожными при поездках в Индонезию из-за опасностей терроризма и конфликтов.

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