Черкесск, , 15:16 — REGNUM В 2022 году в Карачаево-Черкесии планируется благоустроить свыше 60 общественных и дворовых территорий. В их число включены 50 дворов многоквартирных домов и 13 общественных территорий, сообщили 27 апреля в пресс-службе главы и правительства региона. Объекты, запланированные к благоустройству, находятся в 12 населенных пунктах республики, в том числе в Черкесске, Карачаевске, Усть-Джегутинском, Малокарачаевском, Зеленчукском, Урупском и других районах.

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Среди них сквер по улице Ленина и центральный парк в столице республики, аллея по улице Мира в Карачаевске, парки в станице Преградная и Сторожевая, сквер по улице Балахонова в Усть-Джегуте, парк в районе мечети в ауле Старая Джегута и другие объекты.

На каждой благоустроенной площадке появятся детские и игровые зоны, заменят плитку и уложат асфальт, проведут уличное освещение, разместят скамейки и малые архитектурные формы.

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