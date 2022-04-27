Ярославль, 27 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Ярославле дело Эдуарда Гребенщикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере передано в суд. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Yarregion.ru Эдуард Гребенщиков

Напомним, Гребенщиков, работавший на тот момент в должности первого заместителя главы Богородского городского округа Московской области, был задержан в Москве в апреле 2021 года и отправлен под домашний арест в Ярославль.

Ранее, до декабря 2018 года, чиновник был заместителем руководителя аппарата правительства Ярославской области. Именно с этой должностью связано уголовное дело. По версии следствия Эдуард Гребенщиков получил взятку в размере чуть более полутора миллионов рублей от посредника — депутата Яроблдумы Романа Фомичева — за оказание содействия в заключении госконтракта на приобретение в Ярославле 30 квартир в целях обеспечения детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, а также своевременной оплаты по нему.

27 апреля 2022 года стало известно о том, что прокуратура Ярославской области утвердила обвинительное заключение. Рассматривать дело будет Кировский районный суд Ярославля. Дата первого заседания пока не назначена.