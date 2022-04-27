Амстердам, , 15:16 — REGNUM Цена на газ в Нидерландах увеличилась на 24% на фоне решения Газпрома приостановить поставки в Болгарию и Польшу. Об этом сообщает 27 апреля издание Telegraaf.

Газопровод Bilfinger SE

Стоимость фьючерсного контракта голландской TTF на бирже ICE котируется по цене, превышающей 127,5 евро за мегаватт-час. Издание отмечает, что столь высоких значений не было с 1 апреля.

Цена на газ растёт после прекращения российских поставок болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG, которые отказались перейти на новую схему оплаты в рублях. Кроме того, более востребован стал СПГ из Азии, так как в Европе стараются найти замену российскому газу.

Цены на газ в Европе в начале торгов 27 апреля поднимались до $1370 за 1 тыс. кубометров, но затем снизились до $1300.

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