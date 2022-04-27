Тирасполь, 27 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. К эскалации в Приднестровье может быть замешан киевский режим. Об этом сообщил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на канале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Настоящий украинский

Он прокомментировал сообщения о стрельбе утром 27 апреля возле села Колбасна Рыбницкого района, где находится самый крупный арсенал боеприпасов в Восточной Европе. Также там заметили несколько дронов.

«Были инциденты возле склада боеприпасов в Колбасна, — сказал Игнатьев. — По первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину».

Напомним, ранее в Приднестровье за два дня произошли три теракта: обстрел здания МГБ в Тирасполе, взрывы на военном аэродроме возле столицы и подрыв двух антенн телерадиоцентра «Маяк». Кроме того, советник министра обороны Украины Юрий Бутусов 25 апреля призвал атаковать Приднестровье, в том числе для захвата арсенала.