Москва, , 15:14 — REGNUM Открытие железнодорожного моста «Нижнеленинское — Тунцзян» это значительное событие, которое позволит в будущем усилить потенциал наземной доставки грузов как из КНР в Россию, так и в обратном направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

Железная дорога

«В перспективе это позволит разгрузить загруженный переход «Забайкальск – Маньчжурия», что особенно актуально для логистического маршрута Шилун (КНР- Дунгуань) – Далянь (КНР) – Ворсино (Калужская область).

Данный маршрут был создан ещё в 2016 году и позволил доставлять грузы за 10-14 дней и формировался под проект «Новый шелковый путь».

Развитие железнодорожных маршрутов также актуально в виду того, что с морскими перевозками возникают проблемы.

Грузы, которые шли в Россию, задерживаются в портах ЕС. В то же время участники ВЭД начали частично переключаться на доставку по железной дороге.

Так по контейнерным перевозкам в сети РЖД в январе–марте 22 года фиксируется рост на 10% в целом по сети и на 29,2% по импортному направлению.

Однако пропускная способность железнодорожного транспорта в РФ достаточно ограничена и для её усиления требуется значительное финансирование», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, завершено строительство российской части моста через Амур между Россией и Китаем.

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