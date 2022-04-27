Берлин, 27 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможной эскалации военных действий на Украине и начале ядерной войны.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«Мы ничего не можем полностью исключить. Мы несем ответственность за то, чтобы всегда ясно обозначать риски, но при этом не провоцировать панику», — сказала она в ходе выступления в германском бундестаге, отвечая на соответствующий вопрос депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине не может перерасти в ядерную войну.

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