Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Ростовская область присоединилась к всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма». В Ростове-на-Дону акция в поддержку специальной военной операции России на Украине стартовала сегодня, 27 апреля, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Автопробег Пресс-служба администрации Оренбурга

Автоколонна из 200 машин с символикой «Z» и лозунгами «Своих не бросаем», «Zащита», «Zа победу», «Zа Путина», «Zадачу Vыполним» взяла старт у стадиона «Олимп-2» имени Виктора Понедельника. У здания старого аэропорта состоялся митинг и концерт.

«Миссия участников автопробега в том, чтобы показать, что вся трудовая Россия объединилась в поддержку нашей армии, наших солдат. Сегодня они находятся на передовых рубежах борьбы с нацизмом на Украине. Бороться с нацизмом можно только вместе, встав плечом к плечу, как боролись наши деды и прадеды. Боролись и победили», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Сделав остановку у стелы «Город воинской славы», участники отправились в Москву. По пути к ним присоединятся автомобилисты из Хабаровска, Пятигорска, Санкт-Петербурга и Тулы. В российской столице участники заезда начнут подготовку к мероприятиям, посвященным 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.