Саратов, , 15:12 — REGNUM В Саратовской области 28 апреля ожидаются грозы, ливни, возможен град. Об этом со ссылкой на метеослужбы сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Ночью и утром 28 апреля местами по Саратовской области ожидается гроза, при грозе порывы ветра достигут 15-18 м/с, местами ливни (15-49 мм), возможен град. Температура воздуха ночью составит +7 °C, днем ожидается около 15 градусов тепла, без осадков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии во второй половине дня и вечером 27 апреля, с сохранением ночью 28 апреля при прохождении атмосферных фронтов местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, град, сильный ветер порывами до 20 м/с, локально до 24 м/с.

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