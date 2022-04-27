Брянск, 27 апреля 2022, 15:16 — REGNUM Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» торжественно стартовала 27 апреля в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Первыми к эстафете народной памяти присоединились учащиеся Брянской кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного. На церемонии присутствовали руководители области, сотрудники и военнослужащие Росгвардии.
По традиции символ военной славы волонтёры будут раздавать на улицах всем желающим.