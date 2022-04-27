Брянск, , 15:16 — REGNUM Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» торжественно стартовала 27 апреля в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Георгиевская ленточка Anatoly Zhdanov

Первыми к эстафете народной памяти присоединились учащиеся Брянской кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного. На церемонии присутствовали руководители области, сотрудники и военнослужащие Росгвардии.

«С гордостью буду носить ленточку, которую мне прикрепил Родион Вакула. Родион, как и семеро его братьев и сестёр, переехал в Россию, в Брянскую область, в 2014 году. И сегодня ребята гордятся тем, что они граждане великой страны, что здесь они могут не боясь, открыто носить георгиевскую ленточку!», — написал в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

По традиции символ военной славы волонтёры будут раздавать на улицах всем желающим.