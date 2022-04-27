Липецк, 27 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 39 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

27 апреля выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом – на шесть меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 149 тыс. 140 случаев заражения.

За весь период наблюдения 143 тыс. 768 человек выписаны после курса лечения, в том числе 179 – за последние сутки.

За весь период скончались 3696 человек. Подтверждено три новых летальных случая.