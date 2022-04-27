Москва, 27 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Россия вышлет трёх дипломатов посольства Норвегии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Mid.ru МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в МИД 27 апреля был вызван норвежский посол Руне Ресаланд. Ему был объявлен протест в связи с необоснованной высылкой сотрудников российского посольства в Норвегии, а также оказанием Норвегией военной помощи Киеву и покрывательством со стороны Осло преступлений националистов Украины.

«Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности персонами нон грата трёх дипломатов посольства Норвегии в Москве», — указано в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Норвегия объявила о высылке из страны трёх российских дипломатов. Как заявила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт, все трое «осуществляли деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом».

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Напомним, всего за период с начала специальной военной операции России на Украине из стран Запада было выслано около 400 сотрудников российских дипломатических ведомств.

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