Черкесск, , 15:02 — REGNUM Власти столицы Карачаево-Черкесии намерены создать генеральный план развития города. Он послужит более эффективному и рациональному развитию Черкесска. Об этих намерениях сообщил 26 апреля мэр города Алексей Баскаев в своем докладе о социально-экономической ситуации Черкесска по итогам 2021 года.

«Еще одной очень важной задачей, к которой мы приступили и планируем завершить в этом году, [является] разработка нового генерального плана Черкесска, который определит направления развития республиканского центра на долгосрочную перспективу», — цитирует мэра ТАСС.

В перспективном плане развития столицы республики будут предусмотрены мероприятия по рациональному использованию территорий города, размещению объектов социальной и другой инфраструктуры, развитию городского общественного транспорта и по другим важным направлениям.

В настоящее время республиканский центр является самым крупным населенным пунктом Карачаево-Черкесии, в нем проживает почти четверть всего населения республики.