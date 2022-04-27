Сыктывкар, 27 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Коми пенсионеры и опекуны детей-инвалидов получат единовременную выплату, сообщает правительство республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Согласно указу главы, деньги получат одинокие неработающие, но трудоспособные родители или опекуны, которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, являющиеся получателями ежемесячной компенсационной выплаты.

Также деньги выдадут одиноко проживающим неработающим пенсионерам, достаток которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Коми, установленной на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Коми размер ежегодной выплаты труженикам тыла вырастет до трех тысяч рублей.