Тирасполь, , 15:02 — REGNUM Специалисты Академии наук Молдавии подсчитали радиус поражения в случае взрыва складов боеприпасов в селе Колбасна Рыбницкого района Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Об этом сообщает телеканал «ТСВ Приднестровье».

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«Общий радиус действия первичной ударной волны может составить 40 — 50 км и более. В этом случае последствия разрушений сравнимы с землетрясением силой в 7 — 7,5 балла», — говорится в сообщении.

Согласно расчётам, пострадают не только приднестровские, но также украинские и молдавские населённые пункты. На месте склада образуется воронка радиусом 1,5 км и глубиной до 75 м. Полное разрушение кирпичных и бетонных стен грозит домам в радиусе до 4,5 км от складов.

Стоит отметить, что Колбасна находится примерно в 2 км от украинской границы. Очевидцы сообщают, что утром 27 апреля возле арсенала были слышны выстрелы, с территории Украины прилетали дроны. Советник министра обороны Украины Юрий Бутусов 25 апреля призвал атаковать Приднестровье, в том числе для захвата арсенала.