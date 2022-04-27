Москва, , 15:01 — REGNUM Прекращение работы Visa Inc в России, по оценке менеджмента, будет стоить компании 4% выручки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

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«В принципе ранее Visa уже отмечала, что в 2021 финансовую году и I полугодии 2022 фингода на Россию приходилось 4% выручки. Так что озвученные вместе с публикацией свежей отчетности цифры не стали сюрпризом.

При этом в целом результаты Visa за II квартал 2022 фингода (завершился в марте) оказались достаточно сильными, выручка и прибыль выросли в годовом выражении и ощутимо превзошли ожидания.

В компании отметили продолжение роста деловой и потребительской активности в мире на фоне ослабления эпидемиологических рисков, при этом сбои в цепочках поставок, высокая инфляция, рост ставок и конфликт на Украине пока не оказывают существенного влияния на объемы платежей (число обработанных транзакций по картам за отчетный период выросло на 19% г/г, объем платежей — на 17%).

При том сохраняется позитивный взгляд на дальнейшие перспективы Visa. Несмотря на растущие риски, базовые прогнозы пока не предполагают наступления рецессии в глобальной экономике.

Так, согласно последнему прогнозу МВФ, мировой ВВП вырастет на 3,6% в 2022 и 2023 гг., причем положительная динамика ожидается во всех ведущих странах и регионах.

И учитывая сохраняющуюся тенденцию роста доли безналичных платежей в мире, можно ожидать дальнейшего улучшения финпоказателей компании.

При этом уход из РФ, судя по всему, окажет лишь ограниченное влияние на бизнес Visa, к тому же данный фактор, я считаю, уже отражен в котировках акций компании.

На текущих ценовых уровнях акции Visa выглядят весьма привлекательно для среднесрочных инвестиций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые потери из-за приостановки деятельности на территории России компанией Visa Inc. составили $60 млн.

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