Сеул, , 15:02 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерен сдержать своё предвыборное обещание относительно повышения заработной платы солдатам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя переходного комитета избранного главы государства Син Ён Хёна.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

По его словам, подкомитеты команды по безопасности, планированию и экономики обсуждают способы реализации данного обещания.

Во время предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал повысить заработную плату призывникам до 2 млн вон (~$1,5 тыс.) в рамках плана по улучшению условий труда военнослужащих. Отметим, что в настоящее время сержант получает 676 100 вон (~$534) в месяц.

Позже в радиоинтервью KBS Син Ён Хён сообщил, что переходный комитет подготовил меры, которые в какой-то мере соответствуют обещаниям избранного президента.