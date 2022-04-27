Неаполь, Италия, , 15:00 — REGNUM Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия перейдёт в «Наполи». Об этом 27 апреля заявил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в эфире Radio KKN.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Кварацхелия начинал сезон 2021/22 в «Рубине». В марте он расторг соглашение с клубом и подписал двухлетний контракт с батумским «Динамо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтони подтвердил, что клуб намерен подписать контракт с 21-летним грузинским футболистом.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Наполи» подтвердили интерес к нападающему Хвиче Кварацхелии