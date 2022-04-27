Неаполь, Италия, 27 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия перейдёт в «Наполи». Об этом 27 апреля заявил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис в эфире Radio KKN.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Кварацхелия начинал сезон 2021/22 в «Рубине». В марте он расторг соглашение с клубом и подписал двухлетний контракт с батумским «Динамо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтони подтвердил, что клуб намерен подписать контракт с 21-летним грузинским футболистом.