Москва, 27 апреля 2022, 14:58 — REGNUM Западные страны сделали односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики. Об этом 27 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что России удалось решить большую часть возникших из-за введения западных санкций проблем в ряде сфер, имеющих стратегическое значение.
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