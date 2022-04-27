Москва, , 14:58 — REGNUM Западные страны сделали односторонние нелегитимные санкции чуть ли не единственным инструментом своей внешней политики. Об этом 27 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большое внимание уделили недопущению негативного влияния на нашу практическую кооперацию из-за действий односторонних нелегитимных санкций, которые, так называемый коллективный Запад, сделал чуть ли не главным, а, может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что России удалось решить большую часть возникших из-за введения западных санкций проблем в ряде сфер, имеющих стратегическое значение.

Читайте также: Россия открыта к сотрудничеству со странами, не вводившими санкции — Лавров