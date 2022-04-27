Ярославль, , 15:17 — REGNUM Общественная палата Ярославской области озабочена проблемой бездомных животных в регионе. Общественники предложили свои пути решения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект доклада «О состоянии гражданского обществе в Ярославской области в 2021 году».

Бездомная собака Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данные, на которые опираются общественники, представлены в исследовании АНО «Центр реабилитации и адаптации животных «Верность», которое было проведено в Ярославской области. В первую очередь представители Общественной палаты отметили, что в приютах и передержках региона содержится около 3 тысяч животных. При этом точно сказать сколько животных на улицах — невозможно, но по предположениям экспертов — около 10 тысяч. При этом в области нет ни одного муниципального приюта, ни нормативной базы, ни денег для решения вопроса, о чём ранее уже сообщало ИА REGNUM.

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Ещё общественники обращают внимание на то, что безнадзорные животные бесконтрольно размножаются, люди обращаются с кошками и собаками жестоко, а всё из-за того, что в регионе не ведётся просветительская работа.

«Как показывает почти 5-летняя практика АНО «Верность», многие люди не умеют обращаться с животными. Они не знают, с чем можно столкнуться, когда берёшь животное. Многие не готовы брать на себя ответственность, и когда поведение животного чем-то не устраивает человека, человек запросто может выгнать кошку или собаку на улицу, не беспокоясь о дальнейшей судьбе питомца. Поэтому нужно рассказывать людям, как правильно взаимодействовать с животными, с чем можно столкнуться, когда берёшь животное в дом, какие риски это в себе несёт, необходимо обучать безопасному поведению при встрече с собаками на улице. Тогда и собаки станут реже нападать на людей (мы видим это на своей практике), и уровень агрессии людей к безнадзорным собакам снизится. Нужно объяснять, для чего нужна стерилизация — если животные будут размножаться бесконтрольно, на улицах их будет больше», — подчёркивают авторы доклада.

Для решения проблем специалисты предлагают подходить к проблеме комплексно, а именно: создать единую базу учёта, помогать имеющимся негосударственным приютам, строить новые приюты, организовать доступную стерилизацию и вести просветительскую работу вместе со СМИ. В Ярославской области к концу 2022 года собираются открыть специализированный приют, однако учреждение сможет принять только 140 животных одновременно и охватить в течение года всего лишь 1500 тысячи собак.

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