Ярославль, 27 апреля 2022, 15:17 — REGNUM Общественная палата Ярославской области озабочена проблемой бездомных животных в регионе. Общественники предложили свои пути решения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект доклада «О состоянии гражданского обществе в Ярославской области в 2021 году».
Данные, на которые опираются общественники, представлены в исследовании АНО «Центр реабилитации и адаптации животных «Верность», которое было проведено в Ярославской области. В первую очередь представители Общественной палаты отметили, что в приютах и передержках региона содержится около 3 тысяч животных. При этом точно сказать сколько животных на улицах — невозможно, но по предположениям экспертов — около 10 тысяч. При этом в области нет ни одного муниципального приюта, ни нормативной базы, ни денег для решения вопроса, о чём ранее уже сообщало ИА REGNUM.
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Ещё общественники обращают внимание на то, что безнадзорные животные бесконтрольно размножаются, люди обращаются с кошками и собаками жестоко, а всё из-за того, что в регионе не ведётся просветительская работа.
Для решения проблем специалисты предлагают подходить к проблеме комплексно, а именно: создать единую базу учёта, помогать имеющимся негосударственным приютам, строить новые приюты, организовать доступную стерилизацию и вести просветительскую работу вместе со СМИ. В Ярославской области к концу 2022 года собираются открыть специализированный приют, однако учреждение сможет принять только 140 животных одновременно и охватить в течение года всего лишь 1500 тысячи собак.
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