София, 27 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Против предоставления киевскому режиму вооружений высказался президент Болгарии Румен Радев. Он заявил об этом 27 апреля в ходе общения с журналистами.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт», — сказал он.

Также Радев указал, что на смену призывам к миру и скорейшему окончанию конфликта на Украине приходит воинственная риторика.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что коалиционный совет правящих партий при правительстве Болгарии не пришел к единому мнению по вопросу оказания военной помощи Украине.