Прага, , 15:02 — REGNUM Российская сторона нарушила существующие договоры по поставкам газа, когда приостановила поставки в Болгарию и Польшу, считает президент Чехии Милош Земан. Об этом он заявил 27 апреля по окончании переговоров в Праге с президентом Польши Анджеем Дудой.

Милош Земан David Sedlecký

По словам чешского президента, переговоры с Дудой были посвящены двусторонним отношениям Праги и Варшавы, а также всесторонней помощи Украине. Обсуждалась в том числе поддержка украинских беженцев, которые прибыли в Польшу и Чехию.

«Я хочу полностью поддержать Польшу в вопросе оказания поддержки Украине, а также в вопросе поставок газа из РФ, (остановкой которых) россияне нарушили существующие договоры», — сказал Земан.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля компания «Газпром» объявила о приостановке поставок болгарской компании «Булгаргаз» и польской компании PGNiG. Поставок не будет до тех пор, пока эти страны не оплатят газ рублями.

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