Луганск, 27 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В оккупированном украинскими войсками городе Лисичанск Луганской Народной Республики готовится провокация. Об этом 27 апреля сообщили в ЛуганскИнформЦентре.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По информации центра, возле рынка в Лисичанске в эти минуты киевские пропагандисты готовят провокацию.

Отмечается, что днём ранее торговая организация была по ошибке обстреляна артиллеристами 57-й бригады. А прямо сейчас к рынку свозят разбитую автотехнику, а в автомобиле скорой помощи находятся тела переодетых в гражданскую одежду военнослужащих ВСУ, их готовятся выгрузить для постановочной демонстрации гражданских жертв, возникших якобы в результате обстрела ЛНР.

При этом в городе уже находятся иностранные журналисты из ряда стран.