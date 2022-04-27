Ростов-на-Дону, 27 апреля 2022, 14:54 — REGNUM В Ростовской области организация и проведение мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы, обойдутся более чем в 15 млн рублей. Это следует из документа, опубликованного на сайте донского правительства.
Более 9,1 млн рублей перечислено на выплату единовременной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны. Более 500 тыс. рублей направят на покупку подарков, подарочных талонов и пакетов. Также в расходы включены фуршет, изготовление поздравительных открыток и конвертов, покупка цветов и Гирлянды Славы. Ещё около 2,2 млн рублей направят на организацию концертов, проведений патриотических акций.
Некоторые ветераны отправятся на торжественные мероприятия в другие города России. Им оплатят проезд и проживание.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону устанавливают флаги и панно, скульптурные и световые композиции, посвящённые Дню Великой Победы.