Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В Ростовской области организация и проведение мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы, обойдутся более чем в 15 млн рублей. Это следует из документа, опубликованного на сайте донского правительства.

9 мая. День Великой Победы Donland.ru

Более 9,1 млн рублей перечислено на выплату единовременной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны. Более 500 тыс. рублей направят на покупку подарков, подарочных талонов и пакетов. Также в расходы включены фуршет, изготовление поздравительных открыток и конвертов, покупка цветов и Гирлянды Славы. Ещё около 2,2 млн рублей направят на организацию концертов, проведений патриотических акций.

Некоторые ветераны отправятся на торжественные мероприятия в другие города России. Им оплатят проезд и проживание.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону устанавливают флаги и панно, скульптурные и световые композиции, посвящённые Дню Великой Победы.