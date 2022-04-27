Москва, 27 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк будет переизбираться на новый срок. Об этом 27 апреля он сообщил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Третьяк

«В сегодняшнее время нельзя уходить с поста президента федерации. Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФХР ещё на четыре года», — сказал Третьяк.

По его словам, после военной операции на Украине надо будет налаживать связи, и у него хорошие связи с Международной федерацией хоккея (IIHF).

Он добавил, что будет добиваться признания и сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Напомним, 26 апреля IIHF лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. До этого у ФХР отозвали право на проведение молодёжного чемпионата мира – 2023, а также отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Третьяк возглавляет ФХР с 2007 года. Новые выборы президента организации пройдут 19 мая.