Джакарта, 27 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо собирается посетить США в середине мая и встретиться с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском, сообщает CNN Indonesia.

Emily Shanklin Илон Маск

Информацию пока не подтвердили в президентском дворце, но, ожидается, что президент Индонезии начнет серию мероприятий в Соединенных Штатах, посетив саммит США — АСЕАН в Вашингтоне 12–13 мая. Затем глава государства посетит штаб-квартиру SpaceX в Техасе.

Как сообщает издание, визит президента Индонезии в SpaceX связан с прямым приглашением Илона Маска, который пригласил Джоко Видодо поговорить об инвестициях.

Посол Индонезии в Соединенных Штатах (США) Розан Рослани заявил, что Джоко Видодо посетит штаб-квартиру SpaceX в Техасе 14 мая.

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