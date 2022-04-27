Волгоград, , 15:58 — REGNUM В Волгоградской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 267 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в региональном оперативном штабе. Лечатся в стационарах и амбулаторно 2 633 человека. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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Всего в Волгоградской области выявлено 215 897 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 206 428 жителей. Последствия коронавируса стали причиной смерти 6 836 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализирован 61 пациент.