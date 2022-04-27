Кострома, , 16:50 — REGNUM Половина предпринимателей Костромской области не успели оправиться от последствий пандемии коронавируса за 2021 год. Об этом со ссылкой на результаты опроса, размещённого в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Глебова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объявление Наталья Диева © ИА REGNUM

Большая часть респондентов – 49% смогли восстановить обороты до уровня 2020 года, 10% из них превысили показатели «допандемийного» 2019 года. Ещё 48% опрошенных оказались не так успешны – они не смогли воссоздать финансовые результаты 2020 года. Трём процентам респондентов пришлось закрыть компании.

«Основными трудностями для бизнеса стал рост издержек, завязанный на росте закупочных цен, нестабильность режима «ковидных» ограничений, что напрямую влияет на прогнозирование и осуществление деятельности, не восстановившийся потребительский спрос на товары и услуги, о котором заявили 51% предпринимателей, неплатежи со стороны контрагентов по уже осуществлённым товарам и услугам», — рассказал Глебов.

Всего за прошедший год омбудсмену поступило 101 обращение — в 3 раза меньше, чем в 2020 году. Большая часть из них — 53 носили характер устных заявлений, 27 были зарегистрированы как жалобы, ещё 21 – как документально оформленное заявление. В основном запросы касались заложенностей по госзакупкам, проверок, мер государственной поддержки. Глебову удалось восстановить права предпринимателей по 24 жалобам, в двух случаях не было выявлено нарушений. Ещё 2 жалобы требуют разрешения и остаются на контроле. В целом, благодаря работе аппарата общий объём кредиторской задолженности муниципальных учреждений перед малым и средним бизнесом был снижен на 62,6% или 154 млн рублей.

В течение 2021 года действовал мораторий на проведение плановых проверок бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов. Однако, 52% предпринимателей отметили, что частота визиров ревизоров осталась прежней, ещё 26% респондентов почувствовали увеличение административного давления.

«Данные опроса и анализ обращений предпринимателей говорят о том, что административное давление на бизнес в регионе остаётся высоким, доля административных штрафов превышает долю предупреждений при проведении проверок, штрафы выносятся в рамках контрольных мероприятий, не требующих согласования с органами прокуратуры», — добавил Глебов.

Самыми популярными мерами антикризисной поддержки по итогам года стали снижение налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения, субсидии в размере МРОТ на оплату труда сотрудников, льготное кредитование. Подавляющее большинство предпринимателей считают самой существенной поддержкой бизнеса снижение налоговой нагрузки, не закрытие бизнеса на карантин. В список задач на 2022 год обмудсмен включил контроль за снижением административного давления на предпринимателей, оплатой по госконтрактам, оказание помощи в сохранении рабочих мест и зарплат специалистов.

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