Кострома, 27 апреля 2022, 16:50 — REGNUM Половина предпринимателей Костромской области не успели оправиться от последствий пандемии коронавируса за 2021 год. Об этом со ссылкой на результаты опроса, размещённого в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Глебова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Большая часть респондентов – 49% смогли восстановить обороты до уровня 2020 года, 10% из них превысили показатели «допандемийного» 2019 года. Ещё 48% опрошенных оказались не так успешны – они не смогли воссоздать финансовые результаты 2020 года. Трём процентам респондентов пришлось закрыть компании.
Всего за прошедший год омбудсмену поступило 101 обращение — в 3 раза меньше, чем в 2020 году. Большая часть из них — 53 носили характер устных заявлений, 27 были зарегистрированы как жалобы, ещё 21 – как документально оформленное заявление. В основном запросы касались заложенностей по госзакупкам, проверок, мер государственной поддержки. Глебову удалось восстановить права предпринимателей по 24 жалобам, в двух случаях не было выявлено нарушений. Ещё 2 жалобы требуют разрешения и остаются на контроле. В целом, благодаря работе аппарата общий объём кредиторской задолженности муниципальных учреждений перед малым и средним бизнесом был снижен на 62,6% или 154 млн рублей.
В течение 2021 года действовал мораторий на проведение плановых проверок бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов. Однако, 52% предпринимателей отметили, что частота визиров ревизоров осталась прежней, ещё 26% респондентов почувствовали увеличение административного давления.
Самыми популярными мерами антикризисной поддержки по итогам года стали снижение налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения, субсидии в размере МРОТ на оплату труда сотрудников, льготное кредитование. Подавляющее большинство предпринимателей считают самой существенной поддержкой бизнеса снижение налоговой нагрузки, не закрытие бизнеса на карантин. В список задач на 2022 год обмудсмен включил контроль за снижением административного давления на предпринимателей, оплатой по госконтрактам, оказание помощи в сохранении рабочих мест и зарплат специалистов.
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