Москва, 27 апреля 2022, 14:52 — REGNUM Саммит Россия – Африка готовится, в настоящее время решаются организационные вопросы, заявил 27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила, что введение неразумных санкций против России президентом США Джозефом Байденом толкает мир в пропасть небывалого социально-экономического кризиса, а в Африке может спровоцировать невиданный голод.
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