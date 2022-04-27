Москва, , 14:52 — REGNUM Саммит Россия – Африка готовится, в настоящее время решаются организационные вопросы, заявил 27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Сейчас мы с нашими африканскими друзьями разрабатываем организационные аспекты, которые позволят нам объявить о конкретных параметрах предстоящего саммита с учетом той ситуации, которая находится под сильным влиянием, прежде всего коронавирусных ограничений», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила, что введение неразумных санкций против России президентом США Джозефом Байденом толкает мир в пропасть небывалого социально-экономического кризиса, а в Африке может спровоцировать невиданный голод.

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