Москва, 27 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Строительство железнодорожного моста через реку Амур для поездок из России в Китай моста чрезвычайно важно для развития торговли с КНР и странами Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Мост позволит увеличить перевозки на этом направлении, что снимет нагрузку на других погранпереходах, даст возможность, если это потребуется, ориентировать на определённые грузы.

Направление сюда грузовых потоков позволит снять нагрузку с части Восточного полигона, что положительно скажется на его провозных и пропускных способностях.

Строительство данного моста подтвердило компетенции отечественных мостостроителей, их готовность реализовывать самые сложные проекты.

Данный опыт может быть весьма востребован на востоке страны, там надо развивать транспортную сеть и есть много рек со сложными условиями, где потребуется возводить подобные сооружения.

Успешный российско-китайский опыт строительства моста может быть впоследствии использован для сооружения таких объектов на других участках границы между двумя странами.

Также этот опыт может быть востребован в других странах Азии, что будет способствовать развитию их экономик, а также укрепит связи между РФ и КНР.

Строительство ж/д моста имеет большое значение для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота и этот проект можно только приветствовать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялась торжественная церемония движения по железнодорожному мосту из села Нижнеленинское Еврейской автономии в округ китайской провинции Хэйлунцзян.

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